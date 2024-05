Nord de Gaza : Tsahal se retire de Jabaliya après trois semaines d’opérations antiterroristes

Les forces israéliennes ont achevé vendredi leur deuxième offensive à Jabaliya, dans le nord de la bande de Gaza, après trois semaines d’opérations militaires antiterroristes. Selon Tsahal, pendant ce laps de temps, 12 kilomètres de tunnels ont été détruits, entre 300 et 500 terroristes ont été éliminés, de nombreuses armes trouvées et sept corps d’otages assassinés par le Hamas le 7 octobre et emmenés dans la bande de Gaza ont été ramenés en Israël. De plus, plus de 200 frappes aériennes ont été menées contre le Hamas lors de cette deuxième opération, a fait savoir Tsahal.

341 attaques ont été menées par les terroristes à l’aide de missiles antichars et de lance-roquettes contre les troupes de Tsahal au cours de la seule première semaine de combat à Jabaliya, a indiqué l’armée israélienne. Au cours des cinq premiers jours, les forces israéliennes ont été touchées par plus de 120 missiles antichars.

Tsahal a également précisé qu’une grande partie des combats s'est déroulée sous terre, Jabaliya possédant le plus grand réseau de tunnels du Hamas encore en activité dans la bande de Gaza. Malgré la destruction de nombreux tunnels, les responsables militaires ont estimé que leur élimination totale pourrait prendre des années.

L’armée israélienne avait combattu une première fois à Jabaliya entre novembre et décembre et annoncé mi-janvier contrôler l'ensemble du nord du territoire palestinien. Malgré cette affirmation, Tsahal a dû retourner à deux reprises dans la région pour repousser les terroristes : à la mi-mars à l'hôpital Shifa de la ville de Gaza et une seconde fois le 11 mai à Jabaliya.