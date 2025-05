"Nos destins étaient liés en enfer" : les retrouvailles émouvantes de Sagi Dekel-Chen et Edan Alexander, ex-otages du Hamas

L'ancien otage, Sagui Dekel-Chen, a rendu visite à son compagnon d'infortune Edan Alexander lors de sa récente hospitalisation suivant sa libération. Une rencontre chargée d'émotion entre deux hommes qui ont partagé l'horreur de la détention aux mains du groupe terroriste.

"Edan et moi étions ensemble pendant une partie de notre captivité. Nos destins étaient liés dans la situation la plus complexe imaginable", a confié Sagi Dekel-Chen après sa visite. "Il était important pour moi de venir l'accueillir à son retour, je sais ce qu'il a traversé et ce qui l'attend encore." "Je suis très heureux pour lui et sa famille. J'espère pouvoir bientôt serrer dans mes bras tous les autres otages qui sont encore retenus là-bas", a-t-il ajouté avec émotion.

Vendredi dernier, Edan Alexander a partagé à la télévision israélienne des détails glaçants de sa captivité, révélant avoir été transféré entre plusieurs cachettes durant toute sa détention. Lors d'un déplacement particulièrement périlleux, il a été transporté à travers un marché bondé dans une charrette tirée par un âne, le visage masqué, accompagné d'un terroriste du Hamas déguisé en femme.

Le jeune homme a été détenu dans divers lieux : tunnels souterrains, planques, mosquées, écoles, et même dans des tentes pour personnes déplacées, toujours dans des conditions extrêmement difficiles. Edan Alexander a confié à sa famille avoir été forcé de boire de l'eau de mer et de manger du pain sale, décrivant cette expérience comme "une année d'enfer". Il aurait perdu jusqu'à 20 kilos pendant sa captivité.

Un moment particulièrement émouvant pour lui est survenu lorsque ses ravisseurs lui ont montré une photographie de ses parents rencontrant le président américain Donald Trump au tombeau du Rabbi de Loubavitch à New York, à l'occasion de l'anniversaire du 7 octobre. Grâce à cette image, Edan a alors réalisé que sa famille se battait pour sa libération à travers le monde.