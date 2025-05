"Nos enfants ne veulent qu'une chose : défendre notre pays" : le cri du cœur d'une mère de soldats de Tsahal

Depuis le 7 octobre 2023, Nathalie Procho vit un calvaire silencieux. Cette mère israélienne de deux soldats de la brigade Golani, tous deux atteints de syndrome post-traumatique, a accepté de témoigner dans l'émission Défense d'i24NEWS pour briser le silence autour d'une réalité que vivent des milliers de familles israéliennes.

Les signes invisibles d'un trauma profond

"On voit qu'ils n'ont plus l'habitude d'être à une table, en famille", confie Nathalie Procho, décrivant avec une émotion palpable le quotidien bouleversé de ses fils. Ces "petites choses" qui révèlent l'ampleur du traumatisme : l'isolement, l'incapacité à retrouver les gestes simples de la vie civile, le besoin de rester uniquement entre soldats. Autant de signaux d'alarme que cette mère observe impuissante depuis près de deux ans.

Pour Nathalie, le post-traumatisme touche bien au-delà du combattant lui-même. "Ça touche toute la famille", insiste-t-elle. Elle qui ne dort plus depuis deux ans, rongée par l'angoisse permanente qu'on vienne frapper à sa porte pour lui annoncer le pire.

Un appel à l'aide face au manque d'information

Son témoignage révèle une faille du système : l'absence d'information sur les aides disponibles. "Il y a pas mal d'outils en Israël, mais nous on ne le sait pas", déplore-t-elle. Cette praticienne en neurofeedback, qui s'occupe bénévolement de soldats et de leurs familles depuis le 7 octobre, a dû "fouiller" pour découvrir les ressources existantes.

"C'est un appel à l'aide pour eux", explique-t-elle, soulignant l'urgence de créer des ponts entre les familles et les structures d'aide. Car ces enfants de 18 à 20 ans, qui font la guerre depuis bientôt deux ans, "vont avoir besoin de soins pour après se reconstruire".

Contre la récupération politique du trauma

Nathalie Procho met en garde contre une dérive qu'elle observe avec inquiétude : l'instrumentalisation du post-traumatisme à des fins politiques. "On dit que nos enfants ne doivent pas rentrer parce qu'ils sont en post-trauma, c'est une forme de récupération", dénonce-t-elle fermement. Pour cette mère, la réalité est tout autre : "Mes deux garçons, comme tout ce pays, ont perdu beaucoup d'amis, et c'est l'inverse, ils ne veulent pas aller en guerre, ils veulent juste défendre ce pays." Un message clair contre ceux qui voudraient utiliser la souffrance psychologique des soldats pour remettre en cause leur engagement.

L'urgence d'une prise en charge adaptée

Son message est à la fois un cri d'alerte et un appel à l'action. "Comme tout ce qui ne s'exprime pas s'imprime", prévient-elle, "si jamais nos enfants ne sont pas soignés, dans 10 ans, 12 ans, tout ce qu'ils ont vécu là s'exprimera sur d'autres façons : des peurs, des angoisses." Cette thérapeute, qui s'apprête elle-même à demander un soutien psychologique, incarne le paradoxe de ces familles israéliennes : des proches aidants qui ont eux-mêmes besoin d'aide, dans un pays où les ressources existent mais restent mal connues.

"Un pays merveilleux" mais des liens à créer

Malgré la douleur, Nathalie Procho garde espoir. "On a un pays merveilleux, et il y a des aides de partout, mais il faut juste s'intéresser, mettre des liens pour pouvoir y aboutir." Son témoignage, ponctué d'un "petit cri de cœur", résonne comme un appel à ne pas minimiser cette réalité et à construire les ponts nécessaires entre les familles et l'aide disponible.

Car au-delà des statistiques et des débats politiques, il y a ces mères qui ne dorment plus, ces fils qui ne savent plus s'asseoir à table en famille, et cette génération de combattants qui porte sur ses épaules le poids d'une guerre qui n'en finit pas, "pour qu'un 7 octobre ne recommence pas une deuxième fois", comme le formule avec détermination Nathalie Procho.