"Nos geôliers avaient installé une bombe pour nous faire sauter si l’armée arrivait", raconte l'ex-otage Omer Wenkert

L’ancien otage Omer Wenkert, enlevé en Israël puis retenu à Gaza avant d’être libéré l’an dernier, est revenu sur ses mois de captivité dans une interview accordée à la radio israélienne, Galei Tsahal. Il a raconté les conditions extrêmes dans lesquelles il était détenu et les menaces constantes qui pesaient sur sa vie.

"J’étais toujours retenu sous terre, je ne savais pas où je me trouvais et je ne ressentais pas l’arrivée des forces de Tsahal", explique-t-il. Il se souvient notamment d’un épisode particulièrement marquant : "Lors de l’entrée de l’armée israélienne à Rafah, nos geôliers ont eu une réaction très violente. Ils ont installé une bombe dans le couloir pour nous faire exploser si les soldats s’approchaient."

L’ancien otage décrit également les méthodes psychologiques employées par ses ravisseurs pour désorienter les captifs : "Il y avait une lampe dans la pièce, et elle s’éteignait chaque jour. C’était mon seul repère pour savoir qu’une journée venait de passer."

Toujours marqué par son expérience, Omer Wenkert exprime sa profonde frustration face au sort des otages encore retenus à Gaza : "Tant que tous les otages ne seront pas de retour chez eux et que les combats ne cesseront pas, nous continuerons de saigner de cette blessure."