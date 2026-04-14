"Notre mission en Iran ne sera accomplie que lorsque le régime aura été renversé", déclare le chef du Mossad

Le directeur du Mossad, David Barnea, a affirmé mardi que la mission d’Israël face à Iran était loin d’être terminée, déclarant qu’elle ne s’achèverait qu’avec la disparition du "régime extrémiste" en place à Téhéran. S’exprimant lors d’une cérémonie officielle à l’occasion de Yom HaShoah, il a souligné que les opérations menées contre l’Iran s’inscrivent dans une stratégie de long terme, bien au-delà des affrontements récents.

Dans son discours, David Barnea a expliqué que les autorités israéliennes n’avaient jamais envisagé une résolution rapide de cette confrontation. Selon lui, les actions entreprises devaient également se prolonger après les frappes menées dans la capitale iranienne, afin de contenir durablement la menace. "Notre engagement ne sera achevé que lorsque ce régime, qui appelle à notre destruction, aura disparu", a-t-il déclaré, insistant sur la détermination d’Israël à ne pas rester passif face à ce qu’il qualifie de menace existentielle.

Le chef du Mossad a inscrit ses propos dans une perspective historique et mémorielle, en évoquant le principe du "plus jamais ça", directement lié à la Shoah. Pour lui, cette doctrine impose à Israël de prévenir toute tentative d’anéantissement du peuple juif, y compris par des actions préventives et continues contre ses ennemis déclarés. Il a ainsi réaffirmé la volonté des services de sécurité israéliens de poursuivre leurs efforts, aussi longtemps que nécessaire.

En ouverture de son intervention, David Barnea a également rendu hommage aux survivants de la Shoah, notamment à Tommy Shaham, présent lors de la cérémonie. Il a rappelé que cette journée de commémoration ne se limite pas au souvenir des tragédies passées, mais constitue aussi une réflexion sur la construction d’Israël depuis sa création. Évoquant les réussites du pays, tant sur le plan sécuritaire qu’économique et social, il a insisté sur la responsabilité collective de continuer à bâtir, protéger et renforcer l’État, au nom des générations futures.