"Nous avançons vers Gaza, nous n’avons pas d’autre option que la victoire" (chef d'état-major)

Le chef d’état-major de Tsahal, le général Eyal Zamir, a effectué jeudi une tournée de terrain dans la bande de Gaza, accompagné du commandant du Commandement Sud, le général Yaniv Asor, du chef de la division Opérations, le général Itzik Cohen, ainsi que d’autres hauts gradés.

Lors de cette visite, il a rencontré les soldats de la brigade Kfir et de la 188e brigade blindée, déployés à Khan Younès, et a mené une enquête opérationnelle sur l’embuscade déjouée la veille contre des terroristes du Hamas.

Le général Zamir a salué la vigilance des troupes qui a permis une réaction rapide et l’élimination de la plupart des terroristes. Il a toutefois demandé un approfondissement de l’enquête et un renforcement permanent de la vigilance et de la réactivité. « Nous sommes engagés dans une guerre complexe et multiforme », a-t-il déclaré, soulignant que « la bande de Gaza constitue l’effort principal de Tsahal ». Le chef d’état-major a confirmé que des forces israéliennes sont déjà déployées aux abords de Gaza City et que d’autres viendront les rejoindre prochainement.

L’objectif reste clair : « libérer les otages et défaire le Hamas. Nous ne nous reposerons pas tant que ces missions vitales ne seront pas accomplies. » Selon lui, « le Hamas a reçu un coup sévère. D’une armée terroriste, il est devenu une organisation de guérilla. Nous continuerons à le frapper partout, aussi longtemps que nécessaire, en Israël comme à l’étranger. » Il a insisté sur l’importance de protéger les communautés israéliennes : « Votre présence ici n’est pas seulement opérationnelle, elle assure la défense directe de nos citoyens. » Eyal Zamir a également annoncé la mobilisation de dizaines de milliers de réservistes, soulignant « leur travail sacré » et la confiance totale que l’armée place en eux. Enfin, il a assuré que l’état-major discute avec le gouvernement pour garantir « les meilleures options stratégiques » et a conclu : « Le peuple d’Israël vous regarde et vous fait confiance. Nous n’avons pas d’autre choix que la victoire. »