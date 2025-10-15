"Nous avons accepté de donner une chance à la paix", déclare Netanyahou sur CBS

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou a accordé une interview à la chaîne américaine CBS mardi soir, évoquant la situation dans la bande de Gaza après l'accord de libération d'otages conclu avec le Hamas. Dans cet entretien, il a posé comme condition sine qua non le désarmement complet de l'organisation terroriste.

"Nous avons accepté de donner une chance à la paix, mais les conditions du président Trump sont claires : le Hamas doit désarmer", a déclaré Netanyahou. "Il doit déposer ses armes à Gaza, sinon tout explosera. Nous le désarmerons par la force." Des propos qui font écho à ceux prononcés dans la même journée pr Donald Trump.

Le Premier ministre israélien a insisté sur la nécessité d'un désarmement total et vérifiable de l'organisation terroriste pour garantir la pérennité de tout accord de paix.

Netanyahou a détaillé sa vision pour l'après-conflit : "Une fois que le Hamas aura déposé ses armes, nous devrons nous assurer qu'il n'y aura plus d'usines d'armes à Gaza. Il n'y aura plus de contrebande. C'est la dénucléarisation."

Utilisant le terme de "dénucléarisation" pour qualifier ce processus de démilitarisation, le Premier ministre s'est montré prudemment optimiste : "J'espère que nous pourrons y parvenir pacifiquement. Nous y sommes prêts."

Pour ceux qui douteraient de la faisabilité d'une paix régionale, Netanyahou a invoqué les accords d'Abraham, conclus en 2020 entre Israël et plusieurs pays arabes : "Quiconque en doute devrait se pencher sur les accords d'Abraham."

Le Premier ministre a évoqué la possibilité d'élargir ces accords de normalisation : "Nous avons l'occasion de les étendre, de consolider la paix. C'est le plus beau cadeau que nous puissions offrir au peuple d'Israël et aux peuples du monde."

Interrogé enfin sur le qualificatif de "dur à cuire dans les négociations" employé par Donald Trump à la Knesset pour le désigner, le Premier ministre israélien a répondu : « Je suis très ferme sur les questions concernant l'avenir d'Israël. C'est ma responsabilité et c'est pourquoi j'agis ainsi. C'est pourquoi nous avons attaqué l'Iran. Pour garantir la sécurité de l'État juif »