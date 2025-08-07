"Nous avons eu tort de nous taire" : le frère de Ron Arad interpelle les familles d'otages

Articles recommandés -

Hen Arad, frère du navigateur de combat Ron Arad capturé par l'organisation "Amal" au Liban dans les années 1980, s'est confié jeudi matin à la radio Kan Reshet B. Son témoignage résonne particulièrement alors que 50 otages israéliens sont encore détenus à Gaza.

"Je regarde les événements actuels et j'éprouve un sentiment de déjà-vu", confie-t-il. "Dès qu'on nous a dit 'il faut rester silencieux pour ne pas faire grimper le prix', 'ne criez pas', suivi de 'nous faisons tout pour ramener les prisonniers'. La seule chose dont nous nous sommes préservés, c'est de devenir les ennemis du peuple."

Hen Arad reconnaît aujourd'hui les erreurs commises par sa famille dans leur combat pour Ron. "Nous avons eu tort de nous taire. De 1986, année de l'enlèvement, jusqu'en 1989, nous sommes restés silencieux. On nous avait expliqué qu'un processus se déroulait en coulisses, sans couverture médiatique, et nous en avons payé le prix."

Fort de cette amère expérience, il lance un appel pressant aux familles d'otages actuelles : "Un jour, vous devrez vous regarder dans le miroir. Vous devez comprendre que vous vous battez pour vos proches et que vous avez tout fait. Ne vous laissez pas aller au sentiment de 'comment n'ai-je pas agi ?'"

Sa réflexion se teinte d'inquiétude face à l'évolution du conflit : "La question qui se pose au fil du temps est : combien de personnes rejoindront la catégorie de mon frère ? Où voulons-nous arriver ? Aujourd'hui, je comprends que certains veulent développer les implantations à Gaza. D'accord, mais cela passe-t-il avant les otages ?"

Concernant Ron Arad, Hen précise que les dernières informations reçues datent d'il y a des années et reposaient sur des estimations. Au fil du temps, la famille a adopté la position que si Ron est effectivement mort, il devrait "reposer où il se trouve".

Hen Arad conclut son témoignage par un message sans équivoque aux familles actuelles : "Je sais seulement que nous avons commis une erreur. Je demande aux familles de faire tout ce qu'elles peuvent, pour qu'elles sentent qu'elles ont tout fait."