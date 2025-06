"Nous avons réussi au-delà de nos espérances" : le chef d'état-major iranien et d'autres responsables éliminés

Israël a lancé dans la nuit de jeudi à vendredi une attaque préventive contre l'Iran. Tsahal a confirmé avoir éliminé les trois commandants militaires les plus hauts gradés du régime iranien. Selon les rapports, l'attaque a tué de hauts responsables militaires iraniens et des scientifiques nucléaires de premier plan. Les frappes ont notamment visé le commandant des Gardiens de la révolution islamique Hossein Salami et le chef d'état-major des forces armées iraniennes, le général Mohammad Bagheri. Une source sécuritaire a déclaré à i24NEWS concernant l'élimination des hauts responsables : "Il y a des chances que nous ayons réussi encore mieux que ce que nous imaginions".

Au cours de la nuit, plus de 200 avions de combat de l'armée de l'air ont attaqué, sous guidage de renseignements précis de la division du renseignement militaire, plus de 100 cibles à travers l'Iran, incluant les cachettes de hauts responsables de la hiérarchie militaire iranienne.

Liste des éliminés dans l'opération Lion Levant

Chef d'état-major des forces armées du régime iranien, Mohammad Hussein Bagheri

Articles recommandés -

Commandant des Gardiens de la révolution islamique, Hossein Salami

Commandant de Khatam al-Anbiya (commandement d'urgence), Khatam-Gholam Ali Rashid

Vice-chef d'état-major iranien Roulem Ali

Le scientifique nucléaire Mohammad Mahdi Teheranchi

Ancien directeur de l'Organisation de l'énergie atomique d'Iran Fereydoun Abbasi

Commandant supérieur des Gardiens de la révolution Gholmali Rashid

Conseiller de Khamenei, Ali Shamkhani

Entre-temps, les nouvelles nominations ont déjà commencé et l'amiral Habibollah Sayyari a été nommé chef d'état-major général des forces armées d'Iran.

https://x.com/i/web/status/1933381520036929842 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Des explosions ont été entendues à Téhéran et à Natanz. Une source sécuritaire a rapporté qu'aux côtés des frappes aériennes, le Mossad a mené une série d'assassinats ciblés à Téhéran. Le ministre de la Défense Israël Katz a immédiatement déclaré un état d'urgence sur l'ensemble du territoire israélien. L'espace aérien a été fermé. Selon les directives du commandement du front intérieur, les Israéliens doivent rester près des espaces protégés.