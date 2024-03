"Nous continuerons à résister aux pressions afin que Tsahal puisse entrer à Rafah" (Netanyahou)

Le Premier ministre Benjamin Netanyahou, lors d'une visite au camp Ofer, situé au nord de Jérusalem, s'est entretenu avec les membres et les surveillantes de l'unité Nitzan 636. Il a affirmé aux soldats : "Tandis que vous vous apprêtez à poursuivre le combat, nous faisons face à des pressions internationales visant à nous dissuader d'intervenir à Rafah et de finaliser notre mission. Je fais face à ces pressions et continuerai de le faire. Nous procéderons à l'intervention à Rafah, nous achèverons l'élimination des forces restantes du Hamas, nous rétablirons la sécurité et garantirons une victoire totale pour le peuple et l'État d'Israël".

"Votre contribution au développement des opérations est remarquable. Elle soutient efficacement nos troupes au combat et inflige des dommages significatifs à l'ennemi. Vous représentez les yeux de notre commandement, procurant un avantage crucial sur le terrain. Je tiens à exprimer ma gratitude, autant au commandant qu'à vous tous, hommes et femmes, pour cette mission cruciale," a ajouté Netanyahou, valorisant ainsi le rôle des observateurs et des commandants.

Le Premier ministre a également évoqué la situation des otages détenus par le Hamas, affirmant : "Nos concitoyens restent prisonniers du Hamas. Nous nous employons sans relâche à leur libération, ainsi qu'à celle des autres otages. C'est une mission de la plus haute importance. Votre engagement dans cette bataille est tout aussi sacré. Notre résolution est ferme : nous aspirons à une victoire totale et à la libération des otages de Gaza," réitérant l'objectif principal du conflit.