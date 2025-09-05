"Nous devons exécuter les terroristes emprisonnés", lance le frère de l'otage assassiné Uriel Baruch

Articles recommandés -

La tension monte en Israël autour des conditions de détention des membres du Hamas impliqués dans le massacre du 7 octobre. Jeudi, plusieurs familles endeuillées et proches d’otages encore retenus à Gaza ont saisi la Cour suprême pour empêcher l’amélioration des conditions d’incarcération des terroristes de l’unité d’élite Nukhba, responsables de l’attaque.

Parmi les voix les plus virulentes figure celle d’Idan Baruch, frère d’Uriel Baruch, assassiné puis enlevé par le Hamas. Dans une déclaration choc, il a dénoncé les débats actuels sur le confort des prisonniers : "nous ne devrions même pas parler de la nourriture ou de la hauteur des matelas. Ce dont nous devons discuter, c’est d’exécution. C’est le minimum pour un État digne de ce nom. Même les États-Unis pratiquent encore la peine de mort."

"L'accord Shalit a encouragé les enlèvements"

Idan Baruch a également pointé du doigt les conséquences de l’échange de prisonniers conclu en 2011 entre Israël et le Hamas, qui avait permis la libération du soldat Gilad Shalit : "nous devons comprendre que s’ils ont enlevé des Israéliens, c’est parce que l’accord Shalit a si bien fonctionné que cela a aiguisé leur appétit."

Un avertissement contre le Qatar et la menace d’une nouvelle attaque

Le frère endeuillé a par ailleurs critiqué l’implication du Qatar dans les discussions indirectes avec le Hamas : "les terroristes qataris en costume restent des terroristes. Ce ne sont pas des gens avec qui l’on peut négocier."

Il a conclu en lançant un avertissement sur la persistance de la menace : "nous devons adopter une main ferme contre le terrorisme, car un autre 7 octobre est déjà en préparation quelque part. Le terrorisme n’est pas puni comme il devrait l’être."