"Nous étions traités comme des chiens" : Or Levy, ex-otage du Hamas, témoigne en Afrique du Sud

À Johannesburg, dans une synagogue bondée, l’émotion était palpable. Or Levy, ancien otage du Hamas, a livré un témoignage bouleversant sur les 491 jours qu’il a passés en captivité dans la bande de Gaza, a rapporté l’AFP.

Invité en Afrique du Sud par le Jewish National Fund, Or Levy a raconté les conditions inhumaines de sa détention : enchaîné pendant des mois, nourri de restes, autorisé à se laver une fois tous les deux mois et privé de lumière presque toute l’année 2024. "Nous étions traités comme des chiens", a-t-il déclaré, expliquant n’avoir vu le soleil qu’une seule fois.

Sa libération, en février, a marqué un tournant tragique. C’est ce jour-là qu’il a appris la mort de sa femme, assassinée lors du massacre du 7 octobre au festival Nova, tandis qu’il retrouvait son fils de quatre ans. "Il m’a juste dit : Maman est morte. C’est la phrase la plus difficile qu’un enfant puisse dire", confie-t-il.

Son témoignage s’inscrit dans une série d’initiatives menées par des organisations israéliennes pour sensibiliser les communautés juives à travers le monde au sort des otages. Après une tournée aux États-Unis, Or Levy poursuivra son engagement en Australie, où un autre ex-otage, Eli Sharabi, prendra le relais.

Malgré les tensions au sein de la communauté juive sud-africaine autour de la guerre contre le Hamas, Levy affirme vouloir partager son histoire, même là où les récits divergent : "Je ne suis pas venu prêcher des convaincus. Je suis venu parce que ça compte", insiste-t-il.

Pour lui, l’objectif est clair : maintenir la mémoire vivante et rappeler que de nombreux otages restent toujours entre les mains du Hamas.