Le ministre israélien de la Culture et des Sports, Miki Zohar, a exprimé jeudi son opposition à la deuxième phase de l'accord qui inclut l'acceptation du maintien du régime du Hamas. "Il est clair que nous voulons tous les (les otages) ramener à la maison", a précisé le ministre, mais il a souligné qu'il n'y aurait pas d'accord pour que le Hamas gouverne Gaza. "Personne n'acceptera de laisser le Hamas se renforcer en vue d'un prochain 7 octobre", a déclaré Miki Zohar lors d'une interview accordée à Kan Reshet Bet.

Miki Zohar a évoqué les sentiments difficiles ressentis par la restitution des quatre otages décédé : "Ils soulignent un principe fondamental : nous n'oublierons pas et ne pardonnerons pas ce que les terroristes du Hamas ont fait. Cette organisation terroriste doit être détruite jusqu'au dernier d'entre eux". Selon lui, la mission de l'État d'Israël est la destruction du Hamas : "Le Hamas doit quitter la bande de Gaza, et nous le poursuivrons même à l'étranger. Comme nous avons poursuivi les nazis, nous les poursuivrons jusqu'au dernier".

27A according to israeli law

Le ministre s'est exprimé sur ceux qui pensent qu'il est possible de reprendre les combats après l'accord : "Soit ils ne comprennent pas de quoi ils parlent, soit ils sont démagogues, on ne peut pas parvenir à un accord pour mettre fin à la guerre avec des garanties internationales et retourner combattre à Gaza. Avec le temps qui passera, une armée non moins puissante qu'avant le 7 octobre s'y construira. Les terroristes libérés peuvent la renforcer". Zohar a ajouté que s'il n'y a pas de deuxième partie à l'accord, l'intensité de la guerre sera "telle que le Hamas n'en a jamais connu".

Concernant les tensions entre le Premier ministre Benjamin Netanyahou et Ronen Bar, le chef du Shin Bet, Zohar a déclaré : "Toute la gestion actuelle autour des informations sensibles n'est pas bonne. Il n'est pas nécessaire de courir vers les médias pour tout". Zohar a ajouté : "Je comprends l'hostilité envers le gouvernement". "Ce qui est spécial dans ce peuple, c'est que nous sommes garants les uns des autres, même quand nous sommes en colère. Notre destin est un destin commun. Souvenons-nous de cela", a--il conclu.