"Nous n'avons pas à dicter à Israël ce qu'il doit faire", déclare l'ambassadeur des États-Unis à Jérusalem

L'ambassadeur des États-Unis en Israël, Mike Huckabee, a défendu jeudi une position de non-ingérence américaine dans les choix stratégiques israéliens concernant la guerre à Gaza. Invité de l'émission matinale de la radio publique israélienne Kan Reshet Bet, il a clairement établi les limites de son rôle diplomatique.

"Il ne serait pas sage de ma part d'essayer de conseiller Netanyahou sur ce qu'il doit faire", a déclaré l'ambassadeur. "Il n'est pas approprié de notre part de dicter à Israël ce qu'il doit faire." Cette position marque une approche distincte de celle d'autres administrations américaines précédentes, privilégiant l'autonomie décisionnelle israélienne.

Méfiance envers le Hamas

Concernant les négociations sur les otages, Huckabee s'est montré particulièrement sceptique quant aux intentions du Hamas. "Nous devons d'abord nous assurer que le Hamas est sérieux concernant un accord, car par le passé, chaque fois qu'un accord semblait possible, le Hamas changeait les conditions à la dernière minute", a-t-il souligné.

L'ambassadeur a réaffirmé la position américaine selon laquelle tous les otages doivent être libérés et que le Hamas ne peut rester au pouvoir. Il a comparé la nécessaire disparition du mouvement terroriste à celle des nazis après la Seconde Guerre mondiale, estimant qu'il était impensable de pardonner les actes du 7 octobre.

Critiques européennes

Mike Huckabee a par ailleurs vivement critiqué certains pays européens qu'il accuse d'exercer davantage de pression sur Israël que sur le Hamas. Plus particulièrement, il a dénoncé les velléités européennes de reconnaissance unilatérale d'un État palestinien.

"Les États-Unis exercent une pression active sur les pays européens contre cette reconnaissance", a-t-il révélé. Selon lui, ces discussions européennes ont même conduit le Hamas à interrompre les négociations, compliquant ainsi la libération des otages.

L'ambassadeur a averti que toute reconnaissance européenne d'un État palestinien pousserait Israël à déclarer sa souveraineté sur des parties de la Judée-Samarie, ce qui constituerait selon lui une violation des accords d'Oslo.

Sur la situation humanitaire à Gaza, Mike Huckabee a reconnu l'existence d'une famine tout en pointant du doigt le Hamas qu'il accuse de détourner l'aide alimentaire, et en critiquant l'inefficacité des mécanismes onusiens dont 92% de l'aide serait interceptée par les terroristes avant d'atteindre la population.