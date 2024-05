"Nous sommes déterminés à étendre l'opération à Rafah", confirme Yoav Gallant au conseiller à la sécurité nationale américain

Le ministre de la Défense Yoav Gallant a reçu aujourd'hui Jake Sullivan, le conseiller à la sécurité nationale du président américain, dans son bureau à Jérusalem. Les deux hommes ont tenu une réunion prolongée en présence du chef d'état-major, le général de division Herzi Halevi, du directeur général du ministère de la Défense, le général de division (à la retraite) Eyal Zamir, du chef de la division des opérations, le général de division Oded Basiuk, de l'ambassadeur d'Israël aux États-Unis Mike Herzog, du chef de la division politique et de sécurité du ministère de la Défense Dror Hello, du sergent du ministre de la Défense Shahar Katz et du secrétaire militaire du ministre de la Défense, le lieutenant-colonel Guy Markizano, selon un communiqué de ministère.

Les deux hommes ont discuté de l'évolution de la guerre dans la bande de Gaza et Yoav Gallant a réaffirmé la détermination d'Israël à étendre son opération à Rafah pour éliminer les derniers bastions du Hamas et retrouver les otages.

Le ministre Gallant a présenté au conseiller Sullivan les ajustements effectués par Israël pour l'évacuation de la population de la région de Rafah et la mise en place d'une réponse humanitaire adéquate. Le ministre de la Défense a souligné au conseiller à la sécurité nationale que l'expansion de l'opération terrestre à Rafah "fait partie du devoir d'Israël de démanteler le Hamas et de ramener les personnes enlevées".