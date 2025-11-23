“Nous sommes prêts pour qu’il rentre à la maison” : la famille de Ran Gvili attend le retour de sa dépouille

Plus de deux ans après le 7 octobre 2023, la famille de Ran Gvili vit toujours dans l’attente. Le policier de l’unité antiterroriste Yasam, tué ce jour-là en combattant les terroristes du Hamas au kibboutz Alumim, fait partie des trois derniers otages décédés dont les corps sont encore retenus dans la bande de Gaza. Sa sœur Shira a confié au Times of Israel que cette attente les plonge dans une solitude grandissante, alors que le nombre de familles concernées s’est réduit à seulement trois.

Le 7 octobre, Ran Gvili, en arrêt maladie après un accident de moto, avait enfilé son uniforme dès l’annonce de l’attaque. Il rejoignait le sud du pays pour prêter main-forte aux forces engagées. Dans un message envoyé à ses amis, il expliquait avoir été blessé à la jambe. On apprendra ensuite qu’il avait contribué à secourir des participants fuyant le festival Nova.

Longtemps, ses proches ont cru qu’il était vivant et retenu à Gaza. Ce n’est qu’en janvier 2024 que Tsahal leur a annoncé officiellement sa mort le jour de l’attaque, et l’enlèvement de son corps.

Shira Gvili raconte que sa famille a longtemps gardé le silence, sur recommandation des autorités, Ran étant policier. Après l’annonce de son décès, ils ont commencé à s’exprimer publiquement. Leur mère, Talik, s’est engagée dans le Forum Tikva, un groupe de proches d’otages positionné à droite de l’échiquier politique, tandis que Shira dit se sentir soutenue par les deux principales organisations mobilisées.

Pour elle, l’essentiel demeure apolitique : “Je veux simplement qu’ils rentrent chez eux.”

Les Gvili continuent de parler de Ran au présent. Ils refusent d’utiliser le terme de “soldat tombé” tant que sa dépouille n’est pas restituée. Shira confie vivre dans un entre-deux douloureux : la crainte de recevoir soudain un cercueil se mêle au désir de clore un chapitre devenu insupportable.

La jeune femme évoque aussi les projets avortés : un voyage en Amérique du Sud prévu pour décembre 2023 avec son frère. Depuis, dit-elle, “je n’arrive plus à faire des choses normales”. Elle travaille par moments dans le café d’une amie, “pour se sentir un peu vivante”.

Ran aimait la moto, ses deux chiens boxer, la guitare, surtout Carlos Santana, et le travail du bois. Shira promet que lorsque son corps sera enfin restitué, elle accomplira leur rêve commun : parcourir le Brésil, la Colombie et le Mexique, “avec lui dans ses pensées”.