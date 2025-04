"Nous sommes proches d'un accord pour libérer les otages", affirme Donald Trump

Le président américain Donald Trump a déclaré jeudi que des avancées significatives étaient en cours concernant la libération des otages détenus à Gaza, mentionnant des discussions actives tant avec Israël qu'avec le Hamas, sans toutefois révéler de détails précis sur ces pourparlers.

"Nous sommes sur le point de les faire revenir," a indiqué Trump aux journalistes lors d'une réunion de cabinet. "Beaucoup d'otages sont déjà rentrés. De nombreuses personnes en sont reconnaissantes. Certains sont revenus dans un état préoccupant. Ils vont mieux maintenant, mais je pense qu'ils porteront des cicatrices psychologiques pendant longtemps. Quand on discute avec eux, comme je l'ai fait, on comprend que ce qu'ils ont traversé est inimaginable."

"Nous faisons des progrès," a-t-il ajouté. "Nous dialoguons avec Israël, nous dialoguons avec le Hamas, qui est un groupe particulièrement hostile."

Ces remarques interviennent alors que le site d'information Ynet rapporte que Steve Witkoff, émissaire de Trump, aurait transmis un message similaire aux familles des otages.

"Une proposition sérieuse et concrète est sur la table, et il s'agit d'une question de quelques jours," aurait-il déclaré selon les sources citées.

De nouvelles informations relayées ce vendredi par la chaîne Kan font état de nouveaux progrès dans les négociations autour d'une proposition égyptienne prévoyant la libération de huit otages en échange d'un cessez-le-feu qui pourrait durer entre 40 et 70 jours.

Signe d'avancées significatives dans les pourparlers, le Premier ministre Benjamin Netanyahou a tenu mercredi soir une réunion d'évaluation sur la situation des otages avec ses négociateurs et responsables de la sécurité, selon des informations obtenues par le Times of Israel. Il a également rencontré à Jérusalem les familles des otages Elkana Bohbot et Rom Braslavski, d'après un communiqué de son bureau. Selon les services du Premier ministre, celui-ci a informé les familles de l'évolution des négociations en cours pour obtenir la libération des otages.

On estime qu'il reste 24 otages encore en vie à Gaza, ainsi que 35 autres dont le décès a été confirmé par Israël.