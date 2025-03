"Nous sommes tournés vers la victoire" : le nouveau chef d'état-major adresse une lettre aux soldats

Le général Eyal Zamir, qui a officiellement pris ses fonctions mercredi comme 24e chef d'état-major de Tsahal, a publié ce jeudi matin une lettre adressée à l'ensemble du personnel militaire israélien, établissant clairement sa vision et ses priorités.

Dans ce document, le nouveau chef de l'armée israélienne dresse un constat sans concession de la situation actuelle : « L'État d'Israël est engagé dans une campagne longue et difficile depuis un an et cinq mois. Des ennemis de près et de loin ont essayé de nous détruire. Ils ont eu tort de penser que notre esprit et nos rangs étaient faibles. »

Le nouveau chef d'état-major reconnaît ouvertement l'échec des forces de défense israéliennes lors des attaques du 7 octobre, affirmant : « Nous ne le cacherons pas et ne le dissimulerons pas. » Il évoque avec émotion « les cris de nos frères et sœurs assassinés » qui « resteront à jamais gravés dans nos cœurs comme une cicatrice. »

Zamir adopte néanmoins un ton résolument combatif, soulignant la résilience dont ont fait preuve le peuple et l'armée israéliens face à l'adversité : « Depuis l'abîme, empreints d'héroïsme, notre peuple s'est relevé, notre armée s'est relevée, vous vous êtes relevés avec eux et avez riposté. »

Concernant les objectifs militaires, sa position est sans ambiguïté : « D'ici, nos regards sont tournés vers la victoire et la défaite de l'ennemi ! C'est notre mission, c'est notre destin. » Il promet un « coup fatal » aux ennemis d'Israël et réaffirme l'engagement de ne pas cesser les opérations « tant qu'ils ne seront pas détruits » et de ne pas se taire « tant que nos frères ne seront pas revenus des tunnels de la captivité. »

S'appuyant sur une référence biblique du livre de la Genèse, « Tu vivras par ton épée », Eyal Zamir Zamir insiste sur la nécessité d'une armée toujours prête au combat « contre n'importe quel ennemi et dans n'importe quel secteur. » Le général rend également hommage aux soldats tombés au combat et promet un soutien total aux familles endeuillées ainsi qu'aux blessés « dans leur corps et leur âme. » Il salue également son prédécesseur, Herzi Halevi, pour son leadership exemplaire.

Eyal Zamir conclut sa lettre en s'adressant directement à ses troupes, promettant d'être exigeant mais aussi résolu à leur fournir « les outils pour gagner. » Conscient des défis à venir, il évoque aussi bien « des jours difficiles » que « des jours meilleurs », rappelant la responsabilité de l'armée envers « un peuple merveilleux, baigné de larmes et d'espoir. »