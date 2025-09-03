"Nous voulons évacuer mais le Hamas nous en empêche", dénonce un habitant de Gaza-ville

Articles recommandés -

Tsahal a publié mercredi l'enregistrement d'une conversation révélatrice entre un officier israélien de liaison et un habitant de la ville de Gaza dans laquelle celui-ci affirme : "nous voulons partir vers le sud, mais le Hamas nous en empêche".

Intimidation et blocages

Dans cet échange, le résident gazaoui décrit la stratégie d'intimidation du Hamas : "Le Hamas dit aux gens : 'Rentrez chez vous, il n'y a pas d'évacuation, rentrez, rentrez' et les gens se dispersent. Les gens ont vraiment peur. Certains passent par des rues secondaires et cherchent des itinéraires alternatifs."

Il précise que "le Hamas se poste sur la côte près d'Al-Nabulsi et à d'autres endroits, empêchant la population de circuler sur les routes principales". Cette tactique s'inscrit, selon Tsahal, dans une volonté d'utiliser les civils comme boucliers humains.

Préparatifs militaires

Cette publication intervient alors que l'armée israélienne se prépare à élargir ses opérations dans la ville de Gaza pour s'emparer des bastions terroristes du Hamas. Les estimations militaires israéliennes prévoient que 60 000 à 70 000 Gazaouis se dirigeront vers le sud avant même l'annonce officielle d'évacuation, et que des centaines de milliers rejoindront la zone d'Al-Mawasi une fois l'ordre donné.

Tsahal anticipe également la possibilité que 200 000 habitants refusent de quitter leurs domiciles. Selon une source sécuritaire, "le Hamas tente d'organiser un piège de légitimité contre Tsahal dans la ville de Gaza" tout en s'efforçant simultanément de dissuader la population d'évacuer pour entraver l'entrée des forces israéliennes.