Nouveau drame dans les rangs de l'armée : un soldat réserviste se suicide le jour de son mariage

Nouvelle tragédie dans les rangs de l'armée. Un soldat de réserve de 31 ans, qui devait se marier ce mardi, a été retrouvé mort par balle dans son appartement de la ville de Rehovot

Selon les premiers éléments, ce sont ses amis, venus le chercher le matin pour l’accompagner à la cérémonie, qui ont découvert son corps. Allongé au sol, il présentait une blessure par balle à la tête. Ils ont immédiatement alerté les secours.

Les équipes du Magen David Adom (MDA) et d’United Hatzalah, rapidement dépêchées sur place, ont tenté de le réanimer, sans succès. Le décès a été prononcé sur les lieux.La police a ouvert une enquête afin d’éclaircir les circonstances exactes de la tragédie. Ce drame s'ajoute à la terrible série de suicides de soldats actifs et en service de réserve depuis le début de l'année 2025