Nouveau plan américain pour la libération des otages : les clauses de la proposition

Le médiateur américain Steve Witkoff a présenté jeudi soir aux deux parties une nouvelle proposition d'accord pour la libération des otages, a rapporté le site d'information américain Drop Site. Selon ce plan, dix otages vivants et 18 dépouilles seraient libérés dès la première semaine. Ces libérations ouvriraient une trêve de 60 jours, durant laquelle le président Donald Trump garantirait la tenue de négociations pour un cessez-le-feu permanent. Trump serait également celui qui annoncerait l'accord, s'il se concrétise.

La libération des otages se ferait en deux phases : le premier jour d'entrée en vigueur de l'accord et le septième jour, verraient le retour en Israël de cinq personnes vivantes et de neuf dépouilles. Durant tous les jours de l'accord, Israël suspendrait l'activité aérienne au-dessus de la bande de Gaza pendant une partie de la journée. Les jours de libération d'otages pendant 12 heures, les autres jours pendant 10 heures.

L'aide humanitaire entrerait à Gaza dès l'acceptation de l'accord par le Hamas. La proposition ne détaille pas l'aide qui entrerait, mais précise que tout accord concernant la distribution de l'aide se ferait également par l'intermédiaire de l'ONU et de la Croix-Rouge.

En échange du retour des otages vivants, Israël libérerait 125 prisonniers purgeant des peines à vie, ainsi que 1 111 détenus de Gaza arrêtés après le 7 octobre. En échange des dépouilles, Israël libérerait 180 corps de Palestiniens. La libération se ferait simultanément et sans cérémonies ni manifestations publiques.

IDF Spokesperson

Le dixième jour du cessez-le-feu, le Hamas fournirait des informations complètes incluant une preuve de vie et un rapport sur l'état médical de chacun des otages restant à Gaza. L'organisation terroriste s'engagerait également à garantir la santé, le bien-être et la sécurité des otages durant le cessez-le-feu. En contrepartie, Israël fournirait au Hamas des informations complètes sur les prisonniers palestiniens qu'elle détient depuis le 7 octobre, y compris le nombre de corps qu'elle possède.

Les trois pays médiateurs - États-Unis, Égypte et Qatar - se porteraient garants de la poursuite effective du cessez-le-feu pendant les 60 jours, ainsi que de toute prolongation convenue. Durant toute cette période, ils garantiraient également la poursuite des négociations entre les parties pour un accord de cessez-le-feu permanent.

Vendredi matin, la BBC a rapporté que le Hamas avait décidé de rejeter la proposition de Witkoff : "elle ne répond pas aux exigences clés, notamment la fin de la guerre", a déclaré au média britannique un cadre du groupe terroriste. "Le Hamas répondra à la proposition au moment approprié".

La raison du changement de position du Hamas réside dans les contacts qui ont eu lieu jeudi soir au Qatar entre les dirigeants de l'organisation terroriste et les Américains, et dans les divergences entre les deux émissaires de Trump, selon des informations égyptiennes et saoudiennes, ainsi que les déclarations du dirigeant du Hamas Ibrahim al-Madhoun. Tandis que Bishara Bahbah, médiateur d'origine palestinienne, soutenait la position palestinienne, Witkoff penche davantage vers la position israélienne.

De plus, il s'est avéré que la position d'Israël concernant les garanties dépasse ce qui figure dans la proposition américaine. Elle insiste pour conserver le droit de reprendre les combats après les 60 jours de cessez-le-feu, si elle n'obtient pas de garanties américaines l'en empêchant. En outre, Israël se réserve le droit de continuer à distribuer l'aide humanitaire par l'intermédiaire des entreprises américaines.