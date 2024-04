Nouveau record d'aide humanitaire entrée à Gaza en une journée

468 camions d'aide ont été inspectés et transférés à Gaza ce mardi, a indiqué le COGAT (Coordonnateur des activités dans les Territoires). Il s’agit du plus grand nombre de camions humanitaires entrés à Gaza en une seule journée depuis le début de la guerre. Au cours des trois derniers jours, plus de 1 200 camions ont été transférés dans la bande côtière.

303 colis transportant des milliers de repas ont par ailleurs été largués mardi au-dessus de Gaza, a encore indiqué l'armée israélienne, assurant qu'elle "poursuivrait ses efforts pour faciliter l'entrée de l'aide humanitaire dans la bande de Gaza par voie terrestre, aérienne et maritime, conformément au droit international".

Tandis que l'ONU accuse Israël "de se servir de la faim comme une arme à Gaza", l'Etat hébreu impute la mauvaise circulation de l'aide humanitaire à des défaillances de distribution de la part des ONG, pas suffisamment préparées selon lui à gérer de telles quantités de provisions. Il affirme ainsi que des centaines de camions vérifiés par l'armée demeurent bloqués du côté gazaoui de la frontière, par manque de réactivité de ces organisations.

Mis sous pression par les Etats-Unis, Israël a augmenté ces derniers jours les quantités d'aide autorisées à être acheminées dans la bande de Gaza.