Nouveau tir de missile houthis vers Israël, le trafic aérien perturbé

Des sirènes d'alerte ont retenti jeudi dans plusieurs régions d'Israël, notamment autour de Jérusalem, dans la Shephela, en Judée-Samarie et près de la mer Morte, suite au tir d'un missile depuis le Yémen. Tsahal a confirmé l'interception du projectile houthi. Aucune victime n'a été signalée par les services de secours. L'attaque a entraîné la suspension temporaire des vols à l'aéroport Ben Gourion. Plusieurs appareils ont été contraints d'attendre en vol, dont un avion Wizz Air en provenance d'Athènes sur le point d'atterrir, un vol Ethiopian Airlines prêt au décollage, ainsi qu'un appareil d'Uzbekistan Air depuis Tachkent et des vols intérieurs depuis Eilat.

Le missile a été lancé immédiatement après une déclaration du porte-parole militaire houthi Yahya Saree, qui s'est vanté de l'attaque nocturne précédente ayant "réveillé des millions de personnes" neuf heures plus tôt. "L'attaque au missile balistique a atteint sa cible, stoppé le trafic aérien pendant près d'une heure et envoyé des millions de personnes dans les abris", a déclaré Saree, menaçant de "ne pas hésiter à élargir et intensifier nos opérations de soutien selon nos capacités".

Une première alerte avait déjà été déclenchée à 2h59 dans la nuit, touchant Tel Aviv, le Sharon et la Shephela. Ce missile avait été intercepté par le système "Iron Dome 3". Les Houthis avaient également tiré un projectile dans la nuit de samedi à dimanche, intercepté avec succès trois minutes seulement après l'annonce du deuxième rang d'Israël à l'Eurovision 2025.