🔴 Nouvelle frappe iranienne : 4 morts et 90 blessés dans le centre d'Israël

Quatre personnes ont p√©ri dans la nuit lors d'une salve de missiles iraniens qui a touch√© plusieurs villes de la r√©gion m√©tropolitaine de Tel Aviv. √Ä Petah Tikva, trois septuag√©naires - deux femmes et un homme - sont morts dans un immeuble r√©sidentiel bien qu'ils se trouvaient dans un abri blind√© (Mamad). Un octog√©naire a √©galement succomb√© √† Bnei Brak. Plus de cent victimes ont √©t√© √©vacu√©es vers les h√īpitaux, dont deux dans un √©tat critique et huit en √©tat moyen. Selon Tsahal, plusieurs dizaines de projectiles ont vis√© le centre du pays.

Le colonel Udi Albaz du Commandement du front int√©rieur a d√©clar√© depuis Petah Tikva : "Il y a eu un impact direct aux quatri√®me et cinqui√®me √©tages. Dans la plupart des b√Ętiments inspect√©s, les personnes dans les espaces prot√©g√©s n'ont pas √©t√© touch√©es. La pr√©sence dans les espaces prot√©g√©s a sauv√© des vies."

√Ä Tel Aviv, les d√©g√Ęts sont consid√©rables avec des vitres bris√©es et des immeubles s√©v√®rement endommag√©s. Un nourrisson de six jours a √©t√© extrait des d√©combres d'un b√Ętiment touch√© directement, sa m√®re retrouv√©e quelques minutes plus tard. Un missile a explos√© pr√®s d'une ambassade sans l'endommager, tandis qu'un autre a provoqu√© l'effondrement d'une √©cole.

√Ä Ha√Įfa, deux bless√©s ont √©t√© hospitalis√©s tandis que les secours recherchent trois personnes port√©es disparues, un incendie compliquant l'acc√®s. Shoshi, r√©sidente de Tel Aviv, t√©moigne : "Nous avons entendu une explosion √©norme, tout √©tait couvert d'√©clats de verre. Mon mari √©tant en fauteuil roulant, nous avons attendu les secours."