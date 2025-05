Nouvelle proposition américaine : libération limitée d'otages en échange de discussions sur la fin de la guerre

Les pourparlers à Doha concernant la libération des otages se poursuivent, alors que le Premier ministre israélien, Benjamin Netanyahou doit trancher sur le maintien ou non de sa délégation diplomatique au Qatar. Une source proche des négociations a confié à la chaîne israélienne N12 : "Il n'y a pas d'accords, pas de point de décision atteint, ni d'indication que nous en sommes proches3;

Face à l'impasse, l'administration Trump intensifie ses efforts diplomatiques. Les responsables du Hamas basés à Doha ont réitéré leur rejet du plan initial de l'émissaire américain Steve Witkoff, qui prévoyait la libération de dix otages contre un cessez-le-feu temporaire de 45 jours.

Washington tente désormais une approche plus nuancée : une libération plus limitée d'otages accompagnée d'un engagement israélien à négocier les conditions d'un arrêt définitif des hostilités. Malgré l'absence de progrès concrets, les diplomates américains affichent un optimisme mesuré et maintiennent la pression sur les deux parties.

Tel-Aviv reste attaché au cadre initial proposé par Witkoff, tandis que le Hamas exige toujours un accord global mettant fin au conflit. La situation est d'autant plus urgente qu'Israël a prévenu qu'il reprendrait ses opérations militaires intensives dès le départ du président américain de la région en l'absence d'avancées significatives.

Lors d'un entretien téléphonique avec le chef de la diplomatie américaine Marco Rubio, Netanyahou a été alerté sur les préoccupations de Washington concernant la crise humanitaire à Gaza. Le secrétaire d'État a souligné l'ouverture américaine à des solutions alternatives pour l'acheminement de l'aide.

Dans une déclaration remarquée à Sky News, Bassem Naim, haut responsable du Hamas, a affirmé : "Nous sommes prêts à libérer immédiatement tous les otages contre la garantie d'un arrêt des combats et d'un accès humanitaire à Gaza." Il a également révélé l'existence de contacts directs avec l'administration américaine, ajoutant que "les efforts du président Trump pour apaiser les tensions régionales" motivent ce dialogue.