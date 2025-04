Nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza après le refus du Hamas

Selon la BBC, le Qatar et l'Égypte ont formulé une nouvelle proposition pour mettre fin à la guerre à Gaza, après le refus du Hamas d'accepter l'offre israélienne de libération partielle des otages. Cette initiative prévoit un cessez-le-feu de longue durée, entre 5 et 7 ans, la libération de tous les otages en échange de prisonniers palestiniens, et le retrait complet des forces israéliennes de l'enclave. Une source palestinienne proche du dossier a indiqué à la BBC que le Hamas serait prêt à céder le contrôle de Gaza "à toute entité palestinienne acceptée au niveau régional". Cette entité pourrait être l'Autorité palestinienne – option rejetée par le Premier ministre Netanyahou – ou "un nouvel organisme administratif".

Une délégation du Hamas est attendue au Caire pour des consultations. Selon le responsable palestinien, les efforts de médiation sont "sérieux" et le mouvement islamiste aurait fait preuve d'une "flexibilité sans précédent". La semaine dernière, Khalil al-Haya, haut responsable du Hamas, avait déclaré : "Nous sommes prêts à négocier immédiatement un accord incluant la libération de tous les otages contre un nombre convenu de prisonniers palestiniens." Il accusait Netanyahu d'avoir fait échouer les pourparlers antérieurs en présentant "des propositions impossibles".

De son côté, le Premier ministre israélien a affirmé samedi soir qu'il ne céderait pas "aux exigences du Hamas", qui entraîneraient selon lui une menace pour la sécurité d'Israël. "Si nous cédons maintenant, tous les accomplissements remarquables obtenus grâce à nos combattants, nos morts et nos blessés seront perdus", a-t-il déclaré. Netanyahou a souligné que les conditions posées par le Hamas – retrait total de Gaza et reconstruction de l'enclave – permettraient au groupe "de se réarmer". Il a réaffirmé sa détermination à "détruire le Hamas" et à éliminer toute menace provenant de Gaza.