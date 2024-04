Nouvelle vidéo de l'enlèvement de l'otage israélienne Noa Argamani le 7 octobre

Le Daily Mail a publié vendredi de nouvelles images montrant le moment où l'otage israélienne Noa Argamani a été enlevée du festival de musique Supernova lors de l'assaut du Hamas le 7 octobre. Dans la séquence de dix secondes, on peut entendre Argamani gémir alors qu'elle est malmenée par un groupe de terroristes qui l'ont coincée sur une moto, l'un d'eux lui maintenant de force un sac noir sur la tête.

Cette nouvelle vidéo fait suite à une première diffusée par le Hamas en octobre, où Argamani, assise à l'arrière d'une moto derrière son ravisseur, criait "Ne me tuez pas !", tendant les bras vers son petit ami Avinatan Or, également pris en otage. D'autres images montraient ensuite Noa, 26 ans, étudiante à l'université Ben Gourion, détenue à Gaza. Depuis, peu de nouvelles ont filtré. Mi-janvier, le Hamas a diffusé une vidéo d'elle en captivité, amaigrie et sous la contrainte, évoquant d'autres otages tués dans des frappes aériennes et appelant frénétiquement Israël à la ramener, elle et les autres. Sa mère Liora, atteinte d'un cancer du cerveau en phase terminale, a partagé le 29 novembre un message vidéo poignant pour voir sa fille avant qu'il ne soit trop tard.

On estime que 129 otages enlevés par le Hamas le 7 octobre sont toujours à Gaza, pas tous vivants. 105 civils ont été libérés fin novembre lors d'une trêve d'une semaine, 4 autres avant cela. 3 otages ont été secourus vivants par les troupes et les corps de 12 autres ont été retrouvés. Tsahal a confirmé la mort de 34 détenus, mais des responsables israéliens et américains estiment que le bilan pourrait être bien plus lourd. Une personne est toujours portée disparue. Le Hamas détient aussi depuis 2014 les corps de deux soldats israéliens et deux civils, Avera Mengistu et Hisham al-Sayed, probablement encore en vie après être entrés volontairement dans la bande de Gaza en 2014 et 2015.