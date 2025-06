Frappes iraniennes sur Be'er Sheva : 7 blessés légers et des dégâts matériels importants

Articles recommandés -

Un missile tiré depuis l'Iran a frappé vendredi matin la ville de Be'er Sheva, provoquant l'incendie de plusieurs véhicules et causant des dégâts importants à un appartement. L'hôpital Soroka a indiqué que 7 personnes ont été légèrement blessées, principalement en courant vers les abris ou à cause du souffle de l'explosion. Les services de secours Magen David Adom ont également fait état de 30 autres personnes souffrant d'anxiété.

Les Gardiens de la Révolution ont revendiqué cette frappe, affirmant avoir visé le parc cyber de Be'er Sheva qu'ils accusent d'être lié à l'armée israélienne. L'organisation paramilitaire iranienne a notamment ciblé le site de Microsoft, qu'elle décrit comme un centre de collaboration militaire dans les domaines du renseignement et de l'intelligence artificielle.

Peu avant le tir, les sirènes d'alerte ont retenti vers 5h50 dans le sud d'Israël, notamment à Be'er Sheva, ainsi que dans la région de Judée. Selon les informations militaires, jusqu'à trois projectiles ont été tirés. Le secouriste Dvir Ben Ze'ev a déclaré : "Nous sommes arrivés rapidement sur les lieux en grand nombre, avec des unités mobiles de soins intensifs, des ambulances et des motocycles médicalisés. Nous avons vu une épaisse fumée, des voitures en feu, et l'un des bâtiments avait subi des dégâts importants."

Les équipes de secours ont établi deux points de traitement des victimes et procèdent à des contrôles médicaux sur les résidents évacués. À 6h05, le commandement du front intérieur a donné le signal de fin d'alerte, autorisant les habitants à quitter les abris.

Durant la nuit, des sirènes avaient déjà retenti plusieurs fois dans la région de la mer Morte en raison d'une suspicion d'infiltration de drone. L'armée de l'air israélienne a intercepté trois drones lancés depuis l'Iran. Cette attaque fait suite à celle de jeudi matin, où environ 30 missiles iraniens avaient visé le territoire israélien, déclenchant des alertes dans le centre du pays, la plaine côtière et le sud. Cette précédente salve avait causé des dégâts à l'hôpital Soroka de Be'er Sheva et à des bâtiments de Tel Aviv, Holon et Ramat Gan, faisant plus de 200 blessés.