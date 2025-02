Offensive en Judée-Samarie : Extension des opérations militaires et déplacements de population

Au terme de trois semaines d'opération "Muraille de fer", l'armée israélienne a élargi son champ d'action au camp de réfugiés de Nur al-Shams, dans la région de Tulkarem. Des forces importantes de Tsahal, du Shin Bet et de la police aux frontières sont déployées dans le secteur, où plusieurs militants ont été neutralisés et des suspects arrêtés. Selon le ministère palestinien de la Santé, une femme enceinte de 23 ans, au huitième mois de grossesse, aurait été tuée par des tirs israéliens lors de l'opération à Nur al-Shams. Son mari aurait été grièvement blessé.

Dans le camp de réfugiés d'Al-Faraa, près de Tubas, des familles palestiniennes ont commencé à évacuer la zone. Des images montrent les forces israéliennes sécurisant les points de sortie utilisés par les habitants.

À Jénine, qualifiée de "capitale du terrorisme", la situation est particulièrement critique. "Cette opération est plus intense. Quand on voit les images du camp de réfugiés, on parle en termes de mini-Gaza", déclare le lieutenant-colonel A., chef de la coordination militaire dans le secteur. Sur les 7 000 résidents habituels du camp, seuls 1 000 y demeurent encore, selon des sources palestiniennes.

"Il existe des canaux de financement via l'Iran et le Hezbollah qui fournissent de l'argent et facilitent la contrebande d'armes", explique l'officier. "Nous avons également repéré des signes de Daesh. Notre présence vise à empêcher l'escalade de la situation." Des sources palestiniennes révèlent l'existence d'un barème précis pour les actions terroristes dans le secteur de Jénine : un habitant qui tire en direction de la barrière, d'une implantation israélienne ou du passage de Barkan reçoit 100 dollars. Ces actions visent principalement un impact médiatique, avec la diffusion de vidéos destinées à démontrer la présence opérationnelle des groupes armés sur le terrain.