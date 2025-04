"On nous torturait chaque jour" : l'ex-otage Tal Shoam raconte le calvaire de sa captivité à l'ONU

Lors d'une conférence aux Nations Unies à Vienne, Tal Shoham, libéré après 505 jours de captivité aux mains du Hamas, a livré un témoignage poignant sur les conditions de détention qu'il a endurées. "Nous recevions une seule pita par jour et supplions nos ravisseurs. Nous étions prêts à tout, même à leur faire des massages, juste pour obtenir de la nourriture", a révélé Shoham. "Nous transpirions par manque d'oxygène. Aucun animal n'aurait survécu dans ces conditions." Le rescapé a décrit des tortures quotidiennes, tant physiques que psychologiques, et des périodes prolongées dans l'obscurité totale. Pendant ce temps, selon lui, "les terroristes profitaient de chambres climatisées et de nourriture en abondance."

Shoham a également évoqué ses compagnons d'infortune, Guy Gilboa-Dalal et Evyatar David, toujours détenus à Gaza. "Mes frères qui ont survécu à mes côtés sont encore là-bas, luttant pour leur vie", a-t-il souligné. Revenant sur le 7 octobre, qu'il qualifie de "shabbat maudit", il a raconté s'être réfugié dans l'abri familial avec plusieurs personnes, dont son fils de huit ans. "Il m'a demandé si nous allions mourir. Je lui ai simplement répondu 'je ne sais pas'. Ce furent mes dernières paroles avant notre enlèvement."

Durant sa captivité, Shoham a vécu 50 jours sans nouvelles de sa famille, avant qu'un geôlier ne lui apporte une lettre de son épouse Adi, également kidnappée mais sur le point d'être libérée. "C'est à ce moment-là que je me suis autorisé à pleurer", a-t-il confié. Tal Shoham a finalement été libéré lors de la dernière opération d'échange, tandis que sa femme et ses deux enfants avaient été relâchés quelques mois plus tôt.