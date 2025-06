ONU : la Russie et la Chine condamnent les frappes israéliennes sur l'Iran

La Chine et la Russie ont vivement critiqué les attaques israéliennes contre l'Iran lors d'une session d'urgence du Conseil de sécurité de l'ONU vendredi soir. Pékin a exigé l'arrêt immédiat de toute action militaire risquée. "La Chine s'oppose à l'intensification des contradictions et à l'expansion des conflits", a déclaré l'ambassadeur chinois Fu Cong, exprimant de "profondes préoccupations" concernant les violations de la souveraineté iranienne. Il a également manifesté son inquiétude quant à l'impact négatif sur les négociations diplomatiques sur le dossier nucléaire iranien.

L'ambassadeur russe Vasily Nebenzya s'est montré plus alarmiste, affirmant qu'Israël poussait la région vers "une catastrophe nucléaire à grande échelle". Il a qualifié cette attaque de "violation flagrante de la Charte de l'ONU et du droit international", accusant les membres occidentaux de l'accord nucléaire de 2015 d'avoir "alimenté l'escalade".

L'envoyé iranien Amir Saeid Iravani a pointé du doigt la complicité américaine, estimant que Washington et ses alliés "partagent l'entière responsabilité des conséquences" en soutenant Israël. Danny Danon, représentant israélien, a défendu son pays en affirmant qu'Israël "n'a pas agi de manière imprudente" face aux tentatives iraniennes de développer un arsenal nucléaire. "C'était un acte de préservation nationale que nous avons entrepris seuls, non pas parce que nous le voulions, mais parce qu'il ne nous restait aucune autre option", a-t-il justifié. L'Iran a accusé Jérusaleù de vouloir "tuer la diplomatie" et "saboter les négociations".