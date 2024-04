Opération à Rafah : des images satellites révèlent un nouveau camp de tentes près de Khan Younès

Alors que Tsahal multiplie les signaux sur son intention de lancer une offensive dans la ville de Rafah, des clichés satellitaires publiés témoignent de la construction d'un nouveau camp de tentes dans la région de Khan Younès, dans le centre de Gaza, pour y évacuer les réfugiés. L'armée israélienne affirme pour autant ne pas être impliquée dans l'établissement de ces installations.

Les photos satellites, rendues publiques ce mardi et analysées par l'agence de presse AP, sont diffusées alors que Tsahal multiplie les indications sur une possible opération militaire imminente à Rafah. Des clichés pris il y a deux jours laissent ainsi apparaître une augmentation du nombre de tentes par rapport aux premières images du camp, datant d'il y a environ une semaine.

Hier, une source sécuritaire israélienne a confié au Wall Street Journal que l'opération à Rafah aurait bien lieu. Elle a souligné que Tsahal disposait d'un "plan opérationnel rigoureux compte tenu de la complexité de la zone" et qu'une "réponse humanitaire" serait apportée sur place. Dans le même article, des responsables égyptiens ont évoqué le projet israélien de transférer des civils de Rafah vers la ville voisine de Khan Younès et d'autres zones, où seraient établis des abris pour les déplacés, avec des tentes, des centres de distribution alimentaire et des infrastructures médicales comme des hôpitaux de campagne.

Selon ces informations, la zone humanitaire a été conçue pour s'étendre sur un espace allant d'Al-Mawasi au sud le long de la côte, jusqu'aux abords de Nuseirat au centre de la bande, afin de pouvoir accueillir jusqu'à un million de déplacés. De plus, cinq hôpitaux de campagne ont été construits dans la zone, en plus des hôpitaux permanents qui y opèrent déjà.