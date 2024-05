Opération à Rafah : Tsahal contrôle les quartiers Est de la ville

L'opération de l’armée israélienne à Rafah, dans le sud de la bande de Gaza, est entrée mercredi dans son deuxième jour. Tsahal a une nouvelle fois souligné qu’il s'agit d'une opération "limitée et ciblée" et diffusé des images des manœuvres de ses forces sur le terrain qui occupent à présent les quartiers Est de la ville. Les troupes israéliennes ont entamé des recherches approfondies dans ces zones à la recherche de tunnels terroristes et d’armes.

Plusieurs affrontements ont eu lieu sur place lors des dernières 24 heures, et des infrastructures terroristes et des tunnels ont été localisés puis détruits dans divers endroits de la ville. "Les forces de Tsahal poursuivent leurs raids du côté gazaoui du terminal de Rafah suite aux indications et aux informations des services de renseignement selon lesquelles des terroristes utilisent l'espace du terminal pour leurs opérations terroristes", a indiqué l'armée israélienne.

Parallèlement à l'opération à Rafah, des drones militaires et des avions de chasse ont détruit plus de 100 cibles terroristes dans toute la bande de Gaza au cours de la dernière journée. Parmi les cibles figurent des bâtiments militaires, des postes d'observation, des sites de lancement de roquettes ainsi que d'autres infrastructures terroristes.

IDF Spokesperson

Les forces israéliennes s’efforcent, avec l’opération à Rafah, de démanteler les bataillons du Hamas restants dans la région, les seuls qui fonctionnent encore comme unités formelles. La prise du terminal de Rafah vise elle à bloquer le passage des membres du Hamas vers l'Egypte et à empêcher la contrebande, sur un "axe vital" pour le Hamas, selon Tsahal.

IDF Spokesperson

Un autre objectif, et c'est peut-être la raison pour laquelle l’opération est limitée, est d'exercer une pression militaire afin d'améliorer les chances d'un nouvel accord de trêve et de libération des otages. Malgré les divergences entre Israël et le Hamas, les contacts se poursuivent, avec l’arrivée mardi en Égypte d’une délégation israélienne et la venue en Israël mercredi du chef de la CIA, William Burns.