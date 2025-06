Opération "Réveil du Lion" : Israël revendique un revers majeur infligé au programme nucléaire iranien

Articles recommandés -

Le porte-parole de Tsahal, le général de brigade Effie Defrin, a dévoilé ce vendredi le bilan officiel de l’opération "Réveil du Lion", une offensive d’envergure menée contre l’Iran, dont l’objectif principal était de porter un coup décisif à son programme nucléaire.

Selon les renseignements israéliens, Téhéran s’apprêtait à doubler rapidement son stock de missiles tout en progressant dangereusement dans le développement de ses capacités nucléaires. Il ne s’agissait pas d’un projet théorique, a insisté Defrin, mais d’un plan d’attaque structuré, prévoyant une offensive sur plusieurs fronts, incluant même une possible invasion terrestre du territoire israélien.

Face à cette menace jugée imminente, Israël affirme avoir agi par nécessité, lançant une attaque surprise à plus de 1 500 kilomètres de ses frontières. Les cibles visées comprenaient des sites nucléaires stratégiques, des centres de recherche, des infrastructures critiques, ainsi que des hauts responsables du complexe militaro-nucléaire iranien.

Parmi les installations frappées figurent les sites hautement sensibles de Fordo, enfoui sous terre et ciblé par les forces américaines, Natanz, principal centre d’enrichissement d’uranium, et l’usine de conversion d’Ispahan. Tsahal affirme avoir détruit des milliers de centrifugeuses et neutralisé de nombreux systèmes impliqués dans la production du cœur nucléaire.

L’opération a également visé et éliminé plusieurs experts nucléaires de haut rang, dans le but d’entraver durablement les avancées iraniennes en matière d’armement atomique. En parallèle, plus de 30 sites liés à l’industrie balistique iranienne ont été anéantis, et plus de la moitié des plateformes de lancement détruites, réduisant considérablement les capacités de frappe du régime.

L’Armée de l’air israélienne a aussi pris le contrôle du ciel iranien, en neutralisant plus de 80 % des systèmes de défense aérienne actifs, ce qui lui a permis une liberté d’action inédite au-dessus du territoire ennemi.

"Nous avons atteint, et même dépassé, tous nos objectifs", a affirmé Defrin. "La menace immédiate a été éliminée. Nous avons créé un espace stratégique, pour Israël comme pour la communauté internationale. Le message est clair : nous ne tolérerons aucune menace contre notre existence".

Le porte-parole de Tsahal a néanmoins rappelé que la mission globale n’est pas terminée. Les combats se poursuivent à Gaza, et 50 otages restent toujours entre les mains du Hamas.