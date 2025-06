Opération "Réveil du Lion" : un bilan lourd avec 28 morts et plus de 1 300 blessés selon le Magen David Adom

Articles recommandés -

Le service de secours israélien du Magen David Adom (MDA) a publié mardi un bilan provisoire alarmant de l'opération "Réveil du Lion", révélant l'ampleur des pertes civiles depuis le déclenchement de l'état d'urgence le vendredi 13 juin.

Selon les données officielles, les équipes de secours ont pris en charge au moins 1 347 victimes à travers le pays depuis le début des hostilités. Ce bilan dramatique fait état de 28 morts, 17 blessés graves, 29 dans un état modéré, 872 légèrement blessés et 401 personnes souffrant de symptômes d'anxiété liés aux bombardements.

L'analyse détaillée des incidents révèle que 424 victimes ont été directement touchées par les tirs de missiles, les ondes de choc ou les destructions. Parmi elles, on dénombre les 28 décès, 14 blessés graves, 27 en état modéré et 355 légèrement atteints. Par ailleurs, 522 personnes ont été blessées en se précipitant vers les abris, dont 3 grièvement et 517 légèrement.

Face à cette crise, le Magen David Adom a mobilisé l'ensemble de ses ressources, portant son niveau d'alerte au maximum. La totalité de la flotte d'ambulances, des unités de soins intensifs mobiles, des motos d'urgence et des véhicules de réponse rapide a été déployée. Quelque 35 000 secouristes, ambulanciers et bénévoles assurent une permanence 24 heures sur 24 dans tout le pays.

"Nos équipes ont agi avec détermination et rapidité sur tous les théâtres pour sauver des vies", a déclaré Eli Bin, directeur général du MDA. "Malheureusement, 28 civils ont été tués et nous partageons la douleur des familles endeuillées", a-t-il ajouté, rendant hommage au dévouement de ses équipes et appelant la population à respecter scrupuleusement les consignes du Commandement du front intérieur pour préserver des vies.