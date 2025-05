Depuis une semaine, les forces de défense israéliennes ont intensifié leurs opérations aériennes dans le cadre de l'offensive "Chars de Gédéon" à Gaza. Face aux critiques grandissantes, l'armée révèle pour la première fois l'ampleur de ses efforts pour limiter les pertes civiles. "Dans notre processus d'approbation, des centaines de cibles potentielles sont rejetées en raison de considérations liées à la proportionnalité ou à la présence possible d'otages israéliens," affirment des sources militaires. "Tsahal reste fidèle à ses valeurs. Notre politique de frappe n'a pas changé et nos mécanismes de contrôle se sont même renforcés."

Ce système d'approbation multicouche confère à chaque officier impliqué le pouvoir d'intervenir : "Chaque officier dans la chaîne de commandement peut arrêter, alerter et influencer le processus, garantissant ainsi notre respect des principes moraux et juridiques. Quiconque prétend le contraire ment." Les opérations récentes près de l'hôpital européen de Khan Younès démontrent cette approche. L'armée a ciblé avec précision un centre de commandement souterrain du Hamas où se trouvaient potentiellement Mohammed Sinouar et d'autres dirigeants. "Lorsque nécessaire, nous utilisons des munitions petites et précises pour neutraliser les terroristes tout en minimisant les dommages collatéraux," explique un responsable militaire.

Les forces israéliennes dénoncent par ailleurs la stratégie du Hamas "d'utiliser délibérément la population comme bouclier humain et de transformer hôpitaux et écoles en quartiers généraux terroristes." Un officier de l'armée de l'air rejette l'idée que cette rigueur éthique compromettrait l'efficacité militaire : "La coordination entre nos forces aériennes et terrestres est plus solide que jamais, permettant de fournir aux commandants tout le soutien nécessaire pour accomplir leur mission."