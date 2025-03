Otages à Gaza : Israël rejette l'offre de 5 libérations et en exige 10 pour reprendre les négociations

Israël a confirmé samedi soir avoir reçu une nouvelle proposition de cessez-le-feu à Gaza et de libération d'otages de la part des pays médiateurs, indiquant y avoir répondu par une contre-proposition. Selon le bureau du Premier ministre Benjamin Netanyahou, des consultations intensives ont eu lieu vendredi soir pour examiner cette offre. "Jérusalem a répondu par sa propre contre-proposition samedi après-midi, en pleine coordination avec les États-Unis", précise le communiqué.

Cette confirmation intervient après que plusieurs médias ont rapporté que le Hamas aurait accepté une proposition égyptienne prévoyant la libération de cinq otages vivants en échange d'une trêve de 50 jours à Gaza, censée débuter pour l'Aïd el-Fitr, qui commence dimanche ou lundi. D'après plusieurs sources médiatiques, cette offre ne satisferait pas les exigences israéliennes, Jérusalem insistant sur le retour de 10 à 11 otages vivants pour reprendre les négociations, conformément à une proposition antérieure de l'envoyé américain Steve Witkoff.

Selon le média qatari New Arab, l'otage américano-israélien Edan Alexander figurerait parmi les personnes libérées dans le cadre de cet accord potentiel. "La balle est maintenant dans le camp du gouvernement israélien et des Américains", a déclaré un responsable égyptien.

La proposition égyptienne comprendrait "un cessez-le-feu temporaire d'environ 50 jours, en échange de la libération de cinq Israéliens et d'un certain nombre de prisonniers palestiniens, ainsi que l'activation d'un mécanisme d'entrée de quantités suffisantes d'aide", selon des sources citées par le média libanais Al-Akhbar. Le Forum des familles d'otages a réagi en exigeant un accord permettant le retour de tous les captifs en une seule fois, affirmant qu'il est possible de "ramener les 59 otages en échange d'une fin permanente de la guerre", bien qu'une telle offre ne soit pas connue pour avoir jamais été sur la table.