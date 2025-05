Otages et démantèlement du Hamas : Tsahal dévoile sa feuille de route militaire pour 2025

L'armée israélienne a dévoilé ce vendredi ses priorités opérationnelles pour le reste de l'année 2025. Deux missions principales guident l'action militaire : la libération des otages et le démantèlement du régime du Hamas. Ces objectifs s'inscrivent dans un contexte où Israël mène des opérations simultanées sur sept fronts différents - Gaza, Liban, Syrie, Iran, Yémen, Judée-Samarie et contre des milices en Irak. L'opération "Oz ve-Harev" (Force et Épée), lancée à Gaza après l'effondrement du cessez-le-feu le 18 mars, a permis d'éliminer plus de 400 terroristes et de frapper environ 1 800 cibles. Malgré cette pression militaire, les négociations avec le Hamas piétinent, notamment sur les questions du désarmement et de la durée de l'accord. En conséquence, Tsahal a annoncé une intensification des combats et prévoit une nouvelle mobilisation de réservistes.

Concernant l'aide humanitaire à Gaza, le chef d'état-major préconise la création de zones de distribution sécurisées, gérées par des organisations internationales, où l'armée assurerait la protection mais ne distribuerait pas directement les secours. Au nord, Israël maintient cinq avant-postes établis à la frontière libanaise, constituant une zone tampon de sécurité. Le ministre de la Défense Israël Katz a confirmé en mars que ces positions seraient conservées indépendamment des négociations frontalières avec le Liban. De même, neuf positions ont été installées le long de la ligne de cessez-le-feu avec la Syrie, du sud du Golan jusqu'au mont Hermon.

Sur le front des ressources humaines, Tsahal fait face à un déficit d'environ 10 000 soldats, dont 7 000 combattants. Le service militaire des jeunes ultraorthodoxes représente désormais "un besoin opérationnel évident" selon l'état-major. D'ici fin juin, 24 000 ordres de mobilisation seront envoyés à cette communauté.

Enfin, une équipe externe dirigée par le général de réserve Sami Turgeman a été constituée pour examiner les enseignements des enquêtes sur les événements du 7 octobre, sans toutefois être mandatée pour formuler des conclusions individuelles.