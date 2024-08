Otages/Le Hamas refuse d'envoyer une délégation à Doha le 15 août : Explications de Dror Even-Sapir

Pour la toute première fois, le 15 août, il était prévu que les délégations du Hamas et d'Israël soient au même endroit, à Doha, et que des médiateurs fassent le lien d'une équipe à l'autre. Mais dimanche, le Hamas a annoncé refuser de se rendre au Qatar et affirme n'être prêt à négocier que sur la base de l'accord présenté par Joe Biden le 31 mai. Il refuse de prendre en compte les nouvelles conditions israéliennes. Explications de Dror Even-Sapir.