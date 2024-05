Tsahal poursuit ses opérations à Rafah, des terroristes éliminés et des entrées de tunnels détruites | LIVE

132 otages encore à Gaza, dont 36 qui ne sont plus en vie, selon un bilan officiel

Une mise à jour officielle concernant les otages du Hamas a été publiée ce mercredi. Elle mentionne que parmi les 252 personnes kidnappées par le Hamas le 7 octobre, 128 se trouvent toujours à Gaza. A ces 128 otages s'ajoutent les quatre aux mains de l'organisation terroriste depuis 2014 et 2015, à savoir les soldats Hadar Goldin et Oron Shaul, tués lors de l'opération Bordure protectrice, et les Israéliens Avera Mengistu et Isham Al-Sayed, tous deux souffrant de maladie mentale et entrés de leur plein gré dans la bande de Gaza où ils ont aussitôt été capturés.

Miriam Alster/FLASH90

Les 128 otages kidnappés le 7 octobre et qui se trouvent encore à Gaza comptent 109 hommes et 19 femmes, dont deux enfants de moins de 5 ans (Ariel et Kfir Bibas). Ce nombre inclut 117 Israéliens et 11 étrangers (8 originaires Thaïlande, 1 du Népal, 1 de Tanzanie, et 1 Franco-Mexicain). A noter que les deux autres otages français possèdent également la nationalité israélienne et sont donc inclus dans les 117 otages israéliens.