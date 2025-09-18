Otages : rencontre à Londres entre Steve Witkoff et le ministre Ron Dermer pour relancer les négociations

Articles recommandés -

Une rencontre s'est tenue mercredi soir à Londres entre le ministre israélien Ron Dermer et l'envoyé américain Steve Witkoff, dans l'espoir de relancer les pourparlers sur un cessez-le-feu et la libération des otages.

La frappe israélienne de la semaine dernière à Doha contre des dirigeants du Hamas a sérieusement compromis le processus de médiation. Selon des sources militaires israéliennes, cette opération - qui semble avoir échoué dans ses objectifs - a provoqué le retrait des médiateurs qataris.

Washington exerce désormais une pression directe sur Israël pour qu'il fasse un "geste" susceptible d'apaiser Doha. Steve Witkoff, qui accompagne Donald Trump dans sa visite d'État au Royaume-Uni, a organisé cette rencontre londonienne présentée par les médias israéliens comme un "dernier recours".

Avant l'incident de Doha, les États-Unis avaient proposé un plan ambitieux : libération de tous les otages dès le premier jour de trêve, avec pour objectif final l'arrêt complet des hostilités à Gaza si les négociations aboutissaient.

Le Hamas avait indiqué étudier cette proposition américaine au moment précis où Israël lançait son attaque sur Doha. Jérusalem exige désormais la libération simultanée de tous les otages, le désarmement complet du Hamas, la démilitarisation de Gaza et un nouveau gouvernement gazaoui excluant à la fois le Hamas et l'Autorité palestinienne.

Mobilisation des familles d'otages

Cette impasse diplomatique alimente la colère des familles d'otages. Pour la deuxième soirée consécutive mercredi, une centaine de manifestants se sont rassemblés devant la résidence de Benjamin Netanyahu à Jérusalem.