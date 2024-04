Otages : un accord serait sur le point d'aboutir après de larges concessions israéliennes

Des progrès significatifs en vue de la libération d'otages et d'un cessez-le-feu à Gaza auraient enfin été réalisés au Caire. Selon des sources égyptiennes, Israël et le Hamas ont conclu des accords de principe sur les principaux points des discussions. Les délégations du Hamas et du Qatar ont quitté la capitale égyptienne, tandis que les délégations israélienne et américaine partiront dans les prochaines heures.

Tous les négociateurs devraient se retrouver de nouveau en Egypte dans deux jours pour finaliser l'accord. Des responsables israéliens ont toutefois exprimé davantage de prudence, en affirmant que "des divergences importantes subsistaient" entre les parties.

Les négociations dirigées côté israélien par le chef du Mossad, David Barnea, et celui du Shin Bet, Ronen Bar, portent sur la libération de 40 otages. D'après des responsables à Jérusalem, la délégation israélienne s'est rendue au Caire avec un "mandat élargi" de la part du cabinet de guerre, dans le but d'obtenir des résultats tangibles à l'issue des pourparlers. Les Etats-Unis se disaient également "plus que jamais déterminés" à obtenir un accord.

Pour se donner toutes les chances d'y arriver, Israël a déjà réalisé un geste important avant l'ouverture des négociations, en retirant dimanche ses forces du sud de la bande de Gaza, accédant ainsi à l'une des principales exigences du Hamas. Les soldats postés dans le centre du territoire devraient être pareillement rappelés dans les prochains jours. L'accroissement, sous la pression américaine, de l'aide humanitaire entrant dans la bande côtière est une autre demande de l'organisation terroriste qui est désormais satisfaite. Enfin, l'Etat hébreu ferait preuve de flexibilité concernant le retour des Gazaouis déplacés dans le nord du territoire. Le seul point litigieux qui demeure touche à la conclusion d'un cessez-le-feu total et à l'arrêt de la guerre, une autre exigence du Hamas qu'Israël rejette catégoriquement.

Le coup de téléphone, en mode d'ultimatum, de Joe Biden à Benjamin Netanyahou jeudi semble avoir fonctionné. Le président américain avait alors demandé un "cessez le feu" immédiat et un accord rapide sur la libération des otages. Si le Premier ministre israélien avait rétorqué que "le Hamas lui-même bloquait les négociations", il semble avoir, officieusement, entendu le message américain.