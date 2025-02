Otages thaïlandais libérés : "Nous n'avons pas vu la lumière du jour"

Cinq otages thaïlandais, libérés lors de la troisième vague d'échanges, ont raconté leur détention aux médias de leur pays. Leurs familles, qui attendaient leur retour depuis 482 jours, ont entamé leur voyage vers Israël pour les retrouver. Pongsak Thainna a raconté avoir été enlevé le matin du 7 octobre en même temps que Banawat Saithiao, lui aussi libéré dans l'accord : "Nous avons été capturés à des endroits différents, mais nous avons été placés dans le même véhicule. D'autres otages nous ont rejoints. Nous étions enfermés en permanence, sans voir la lumière du jour ni les étoiles. Parfois, nous apercevions les phares d'une voiture passant près de la fenêtre. Nous nous douchions tous les quatre ou cinq jours. Un garde nous surveillait 24 heures sur 24." Il a ajouté qu'un otage israélien avait ensuite été détenu avec eux à Gaza.

Thai Embassy

Interrogé par le Bangkok Post, il a décrit sa libération comme "une renaissance". "Les conditions étaient difficiles, mais je n'ai jamais perdu espoir. J'ai pensé à ma fille de 15 ans, que je n'avais pas vue depuis plus de sept ans, et cela m'a donné la force de survivre." Banawat Saithiao a expliqué que "depuis le jour de mon enlèvement, je n'avais qu'une seule pensée : rentrer en Thaïlande. Nous nous forcions à manger juste pour survivre et retrouver nos familles. Nous nous soutenions les uns les autres." Il a tenu à remercier le peuple thaïlandais pour son soutien et sa mobilisation en faveur de leur libération.

Le ministre thaïlandais du Travail, Phiphat Ratchakitprakarn, a échangé avec les otages libérés, qui sont soignés au centre médical Shamir-Assaf Harofeh. Il a annoncé qu'ils quitteraient l'hôpital le 11 février, bien que leur date de retour en Thaïlande ne soit pas encore fixée. "Ils m'ont dit qu'ils rêvaient de manger du som tam en captivité", a-t-il déclaré, faisant référence à la salade de papaye verte traditionnelle, agrémentée de sauce de poisson, crevettes et crabes, qu'ils ont pu savourer dès leur libération. Le ministère thaïlandais du Travail a indiqué que chaque otage libéré percevrait une indemnité de 60 000 shekels, ainsi qu'une pension mensuelle de 3 000 shekels. Ces travailleurs agricoles, enlevés dans des localités proches de la frontière de Gaza, provenaient de régions rurales du nord et du nord-est de la Thaïlande.