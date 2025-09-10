Otages : un autre anniversaire en captivité pour les jumeaux Gali et Ziv Berman ainsi que Yossef Ohana

Articles recommandés -

Ce mercredi 10 septembre marque une date particulièrement douloureuse pour plusieurs familles israéliennes. Trois otages détenus à Gaza depuis l'attaque du Hamas du 7 octobre 2023 fêtent leur anniversaire en captivité : les jumeaux Gali et Ziv Berman, qui ont 28 ans, et Yosef Haim Ohana, qui en a désormais 25.

Dans un message publié par le Centre des familles pour le retour des personnes enlevées et disparues, la famille de Gali et Ziv exprime sa détresse face à ce "deuxième anniversaire en enfer". Les proches évoquent avec amertume les souvenirs d'anniversaires passés dans la normalité, "entourés de bons amis" dans une atmosphère festive qui contraste cruellement avec la situation actuelle.

"Vous avez perdu votre liberté et le contrôle de vos vies", écrivent-ils, tout en exprimant l'espoir que les jumeaux puissent se soutenir mutuellement durant leur captivité. La famille lance également un appel pressant : "Rendez-nous Gali et Zivi ! Il n'y a et il n'y aura pas d'autre image de victoire."

L'histoire de Yossef Haim Ohana illustre tragiquement l'héroïsme de certaines victimes du 7 octobre. Selon son père Avi Ohana, le jeune homme, qui participait au Festival Nova, a choisi de porter secours aux blessés et d'aider d'autres personnes en détresse plutôt que de fuir quand il le pouvait encore.

"Il aurait pu fuir, mais il a choisi de rester, de soigner les blessés, d'aider les autres et de faire preuve d'un courage rare", témoigne son père. Une attitude qui lui a coûté sa liberté.

Yossef Haim a grandi dans une famille religieuse comptant trois frères, déjà endeuillée par la perte d'un autre fils il y a douze ans. Malgré cette nouvelle épreuve, la foi reste le pilier de la famille. "Ce qui soutien sûrement Yossef en enfer, c'est la foi dans laquelle il a grandi", assure son père, ajoutant que "les prières nous fortifient et nous donnent de l'espoir".

Le Hamas a diffusé deux vidéos montrant le jeune homme vivant, dans lesquelles sa famille reconnaît ses valeurs intactes : "la compassion, le dévouement, la foi et l'amour de l'humanité".