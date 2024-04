Guerre Israël-Hamas : "Il est hors de question de céder au Hamas et de mettre fin à la guerre", affirme Netanyahou | LIVE

Chine : Des représentants du Hamas et du Fatah se sont rencontrés à Pékin pour discuter de la "réconciliation et de l'unité palestinienne"

Le ministère chinois des Affaires étrangères a annoncé avoir accueilli des délégations du Hamas et du Fatah "afin de mener un dialogue profond et sincère pour promouvoir la réconciliation palestinienne". Selon le ministère, "les parties ont exprimé leur volonté de se réconcilier par le dialogue et ont convenu de le poursuivre pour parvenir à l'unité palestinienne dès que possible". En outre, il a été rapporté que "les délégations ont remercié la Chine pour son soutien au peuple palestinien et pour ses efforts visant à renforcer l'unité nationale".