"Pardon de ne pas vous avoir protégé en ce jour maudit" : Israël réagit au retour des otages assassinés

De nombreuses personnalités israéliennes ont réagi à la restitution des corps de Shiri, Kfir et Ariel Bibas et d'Oded Lifshitz, assassinés en captivité par les terroristes de la bande de Gaza. Certains ont exprimé des remords et une certaine culpabilité, d'autres de la colère et réclamé l'anéantissement du Hamas et des groupes terroristes du territoire palestinien.

"Israël a reçu, par l'intermédiaire de la Croix-Rouge, les cercueils de quatre otages décédés. Les cercueils ont été remis aux forces de Tsahal et du Shin Bet à l'intérieur de la bande de Gaza, d'où ils seront transférés en Israël au Centre national de médecine légale du ministère de la Santé. À la fin du processus d’identification, une notification officielle sera remise aux familles. Les familles des otages ont été informées et nos pensées les accompagnent dans ces moments difficiles. Le public est prié de respecter la vie privée des familles et de s'abstenir de diffuser des rumeurs et des informations qui ne sont pas officielles et fondées", a déclaré le bureau du Premier ministre, Benjamin Netanyahou.

"C'est un moment d'angoisse et de douleur. Le cœur de tout un peuple brisé en morceaux. Au nom de l’État d’Israël, je m’incline et demande pardon. Pardon de ne pas avoir rempli notre devoir. Pardon de ne pas vous avoir protégé en ce jour maudit. Pardon de ne pas vous avoir ramené chez vous en toute sécurité. Que leur mémoire soit bénie", a pour sa part regretté le président de l'Etat, Isaac Herzog.

Le président du parti Otzma Yehudit et ancien ministre de la Sécurité nationale, le député Itamar Ben Gvir, a quant à lui réagi plus violemment : "Souvenez-vous de ces moments. La tristesse de verser du sang innocent. La joie des bêtes de proie. La soif de sang. Comprendre que ces nazis ne doivent pas continuer à vivre. Notre devoir historique envers nos enfants est de ne pas abandonner. Ces nazis ne méritent pas d'aide humanitaire. Pas de carburant. Pas d'électricité. Pas de caravanes. Pas de bulldozers. Pas de cessez-le-feu, pas de retrait. Seulement les portes de l'enfer !".

Le ministre des Finances, Betsalel Smotrich lui a fait écho en évoquant "notre guerre juste jusqu'à ce qu'ils (les terroristes) soient détruits de la surface de la terre". "Tout le peuple d’Israël se tient aux côtés des familles et de la communauté héroïque de Nir Oz et partage leur profonde tristesse. Que notre moral ne chute pas. Dieu et nous-mêmes vengerons leur sang et restaurerons la stature du peuple d’Israël et de l’État d’Israël".