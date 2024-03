"Personne ne veut d'une guerre régionale" au Proche-Orient, déclare le porte-parole du Pentagone

Le porte-parole du Pentagone, Patrick Ryder, a évoqué une éventuelle guerre généralisée entre Israël et le Liban lors d’une interview accordée à la chaîne publique israélienne Kan, déclarant que les États-Unis s’efforcent de l'éviter à tout prix. "Nous soutenons les efforts diplomatiques visant à empêcher la situation dans le nord de dégénérer. Depuis le 7 octobre, les États-Unis ont clairement indiqué que des efforts étaient déployés pour empêcher une guerre régionale", a-t-il poursuivi.

"Nous comprenons les défis et la situation dans laquelle se trouvent les résidents israéliens qui ont été évacués de la région et nous continuerons à soutenir les efforts diplomatiques visant à apaiser les tensions et à leur permettre de rentrer chez eux", a ajouté Patrick Ryder. À la question de savoir si Washington soutiendrait une attaque à grande échelle contre le Hezbollah, dans le cas où Israël estimerait ne pas avoir d’autre choix, Patrick Ryder a répondu ne pas vouloir "entrer dans des scénarios hypothétiques".

"Nous soutenons le droit d'Israël à se défendre, mais personne ne veut d'une guerre régionale qui dépasse les frontières de Gaza. Nous continuerons à travailler, avec les Israéliens, pour trouver une solution diplomatique à cette situation".

AP Photo/Ohad Zwigenberg

Les tensions, entamées au lendemain de l'attaque du Hamas dans le sud d'Israël, se poursuivent au nord sans discontinuer depuis plus de cinq mois. Dans la nuit de mercredi à jeudi, Tsahal a éliminé au Liban neuf terroristes de Jemaah Islamiyah, un groupe qui prévoyaient de pénétrer en territoire israélien et de mener une attaque dans la région du Mont Dov. Les renseignements militaires israéliens ont pu les retrouver et déjouer le plan d'attaque prévu. De plus, les responsables sécuritaires affirment que le Hezbollah tente également de mener des attaques en Israël, Tsahal s’efforçant d’empêcher les membres de la force Radwan du groupe terroriste soutenu par l’Iran d'infiltrer le pays.