Photo virale d’un enfant prétendument affamé à Gaza : le New York Times corrige, Naftali Bennett dénonce une manipulation

Articles recommandés -

Le New York Times a récemment publié un article relatant la situation dramatique d’un enfant gazaoui de 18 mois, Mohammed Zakaria al-Mutawaq, présenté comme souffrant de malnutrition extrême. Toutefois, face aux critiques, le quotidien américain a reconnu mardi avoir omis de mentionner que l’enfant souffrait en réalité de problèmes de santé préexistants, confirmés par l’hôpital qui l’a traité et ses dossiers médicaux.

Dans une déclaration officielle, un porte-parole du journal a expliqué : "Cette précision supplémentaire offre une meilleure compréhension de sa situation. Nos journalistes continuent de couvrir les événements à Gaza avec courage et sensibilité, malgré les risques." L’article mis à jour insiste désormais sur le fait que l’état de santé de l’enfant n’est pas exclusivement lié au conflit en cours.

https://x.com/i/web/status/1950334944670339427 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Cette clarification a suscité la colère de Naftali Bennett, ancien Premier ministre israélien, qui a vivement réagi sur le réseau X. Selon lui, la publication initiale constitue une calomnie contre Israël. "Vous saviez que le Hamas utilise des bébés atteints de maladies préexistantes. Vous saviez ce que cette photo allait provoquer. Avez-vous donc perdu toute honte ?", a-t-il accusé, reprochant au journal d’attiser la haine contre Israël en diffusant une image qu’il juge manipulatrice.

Selon les autorités israéliennes, l’enfant souffre "d'une infirmité motrice cérébrale". "Mais la BBC, CNN, le Daily Express et le New York Times ont diffusé un article trompeur utilisant la photo d'un enfant malade et handicapé pour promouvoir un récit de famine massive à Gaza, faisant ainsi le jeu de la guerre de propagande du Hamas. Sans contexte médical, éthique journalistique.

https://x.com/i/web/status/1950129300654436855 Ce post ne peut être affiché car les cookies pour les réseaux sociaux sont désactivés. Vous pouvez les réactiver en cliquant sur gérer mes préférences .

Par ailleurs, des images récentes tournées à Gaza par un photographe local travaillant pour l’agence TPS montrent des scènes animées dans le marché d’al-Sahaba à Gaza-ville. Des habitants y achètent librement fruits, légumes et produits en conserve, certains provenant visiblement d’Israël. Les paiements s’effectuent en shekels, monnaie israélienne, ce qui semble contredire les accusations de famine généralisée orchestrée par l’État hébreu.