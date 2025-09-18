Plan Blair pour "le jour d'après" à Gaza : Trump donne son feu vert à une autorité internationale de transition

Articles recommandés -

Le président américain Donald Trump a autorisé Tony Blair à promouvoir un plan visant à établir une Autorité internationale de transition pour Gaza (GITA), ont confirmé plusieurs sources au Times of Israel. Cet organisme, conçu pour gouverner l’enclave après la guerre, serait chargé d’administrer Gaza jusqu’à ce qu’elle puisse être remise à l’Autorité palestinienne (AP).

L’ancien Premier ministre britannique travaille sur ce projet depuis le début du conflit, dans le cadre d’un plan pour le « jour d’après ». Mais l’administration américaine le considère désormais comme un instrument indispensable pour mettre fin à la guerre, obtenir un cessez-le-feu durable et faciliter la libération des otages.

Selon un document obtenu par le Times of Israel, la GITA serait créée par une résolution du Conseil de sécurité de l’ONU. Elle disposerait d’un conseil d’administration de 7 à 10 membres, incluant au moins un représentant palestinien, un haut responsable onusien et une forte représentation musulmane afin de garantir une légitimité régionale.

La GITA aurait autorité suprême sur Gaza durant la transition, avec des compétences en matière de gouvernance, de sécurité, de reconstruction et d’administration civile. Une Force internationale de stabilisation mandatée par la communauté internationale assurerait la sécurité, empêcherait la résurgence du Hamas et protégerait l’acheminement de l’aide humanitaire.

L’Autorité palestinienne resterait associée, mais son rôle se limiterait d’abord à la coordination, avant une prise en main progressive « basée sur la performance et les réformes ».

Lors d’une réunion le 27 août organisée par Jared Kushner à la Maison Blanche, Trump a indiqué qu’il soutenait le plan Blair, prenant ses distances avec d’autres propositions israéliennes prônant une « migration volontaire » des Gazaouis, idée qu'il avait pourtant lui-même lancée en février aux côtés de Benjamin Netanyahou alors qu'il le recevait à la Maioson Blanche.

Ce choix place le Premier ministre Benjamin Netanyahu face à un dilemme : l’initiative mentionne explicitement une unification future des territoires palestiniens sous l’AP, une perspective rejetée jusqu'ici par le gouvernement.

Tony Blair tente désormais de rallier l’Arabie saoudite, l’Égypte et le Qatar, considérés comme des acteurs clés pour financer et légitimer le projet. Mais Riyad continuerait de conditionner son soutien à une voie claire vers la création d’un État palestinien.

L’ancien Premier ministre britannique dispose d’un délai étroit. « Nous n’avons pas de mois ni de semaines. Nous avons des jours », confie une source proche des discussions, soulignant l’urgence de parvenir à un accord régional pour sortir de l’impasse militaire et humanitaire.