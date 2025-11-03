Cessez-le-feu à Gaza : "J'ai dû pousser un peu Netanyahou", assure Trump

Dans une longue interview diffusée dimanche soir sur CBS dans l'émission "60 Minutes", le président américain Donald Trump s'est attribué le mérite de la libération des otages de Gaza, du cessez-le-feu négocié et des frappes menées contre l'infrastructure nucléaire iranienne.

Interrogé par la journaliste Norah O'Donnell sur son rôle dans la libération des derniers otages israéliens, Trump n'a pas hésité : "Oui, je l'ai fait. J'ai fait sortir tous les otages.J'avais toujours dit que les 10 ou 20 derniers seraient difficiles à libérer. Mais nous avons fait preuve de fermeté, et ils les ont tous libérés."

Le président a évoqué avec émotion le retour des corps des otages décédés : "Beaucoup de parents savaient que leurs enfants étaient morts. Savez-vous qu'ils étaient tout aussi angoissés, voire plus, à l'idée de ne jamais récupérer leur enfant - même s'ils savaient qu'il ne s'agissait plus que d'un corps - que les parents dont les enfants étaient encore vivants?", a-t-il souligné.

Trump a balayé les inquiétudes concernant la fragilité du cessez-le-feu : "Il n'est pas fragile. Il est très solide. Vous savez, on entend parler du Hamas, mais le Hamas pourrait être neutralisé immédiatement s'il ne se comporte pas correctement. Ils le savent."

Sur la question du désarmement du Hamas, le président s'est montré catégorique : "Si je veux qu'ils désarment, je les ferai désarmer très rapidement. Ils seront éliminés. Ils le savent."

À propos de Benjamin Netanyahou, Trump a déclaré : "C'est un Premier ministre en temps de guerre. J'ai très bien travaillé avec lui... J'ai dû le pousser un peu dans un sens ou dans l'autre... C'est quelqu'un qui n'a jamais été poussé auparavant, en fait."

Avec l'aplomb qui le caractérise, Trump a enfin affirmé : "J'ai instauré la paix au Moyen-Orient. Pendant 3 000 ans, ils n'y sont pas parvenus. Moi, j'y suis arrivé."